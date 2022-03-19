Татьяна Кусайко: «От всего сердца поздравляю с Днём моряка всех, кто связал свою жизнь с подводным флотом России!»

19 марта поздравления принимают люди, для которых прочный корпус подводной лодки стал вторым домом.

Профессиональный праздник военнослужащих и гражданского персонала подводных сил Военно-морского флота России ведёт своё начало от указа императора Николая II, которым в состав российского флота был включён новый класс боевых кораблей – подводные лодки.

Профессия подводника – это выбор сильных и мужественных людей. Сегодня наши военнослужащие с честью продолжают славные традиции старших поколений.

В настоящее время на вооружении ВМФ России состоит более 10 проектов подводных лодок. Ежегодно подводный флот пополняется новыми современными кораблями. Эти крейсеры – лучшее творение судостроителей, вершина конструкторской мысли, являются гарантом стратегической стабильности и безопасности нашей страны.

Северный флот - колыбель современного атомного подводного флота России. Именно здесь осваивались все проекты подводных атомоходов и морского торпедного и ракетного оружия.

Но современный подводный флот России — это не только передовые конструкторские решения и технологии в области кораблестроения, но и высокопрофессиональные специалисты-подводники, которые всегда являли собой пример мужества и силы духа. Большинство Героев Российской Федерации, получивших это звание на Северном флоте – подводники.

Особые слова признательности в этот день - ветеранам, которые и сегодня вносят большой вклад в повышение авторитета флота, престижа военной службы, патриотическое воспитание молодежи.

День подводника – это ещё и праздник тех, кто терпеливо ждёт возвращения подводных лодок к родному причалу. На хрупкие плечи жён военных моряков ложится немало испытаний. Недаром их судьбу часто сравнивают с подвигом.

От всего сердца поздравляю с Днём моряка всех, кто связал свою жизнь с подводным флотом России! Желаю здоровья, счастья, благополучия и успехов в служении на благо Отечества! Пусть число погружений всегда равняется количеству всплытий! Пусть берег неизменно встречает вас теплом сердец родных и близких!

Депутат Государственной Думы,

член комитета ГД по обороне Татьяна КУСАЙКО.

Фото предоставлено пресс-секретарем Татьяны Кусайко.