Татьяна Кусайко поздравила участников войны с Днём Победы

В посёлке Мурмаши сенатор от Мурманской области Татьяна Кусайко вместе с руководством Кольского района вручила ветерану Великой Отечественной войны Аркадию Алексеевичу Ломовцеву памятные подарки от регионального отделения партии «Единая Россия» и правительства Мурманской области. Кроме того, под окнами его дома прошёл концерт - Песни военных лет исполнили юные солистки ансамбля эстрадной песни «Созвездие» местного ДК «Энергетик», которым с удовольствием подпевали жители микрорайона.

Аркадия Алексеевича призвали на фронт в 1944 году. До окончания Великой Отечественной войны он служил на Дальнем Востоке на границе с Японией. Награждён медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» и «За победу над Японией».

В Мурманскую область Аркадий Алексеевич приехал в 1951 году, трудился в строительных организациях. Он непосредственный участник строительства моста через реку Тулома в городе Кола.

В Мурманске Татьяна Кусайко поздравила с наступающим праздником труженицу тыла Сапунову Лидию Ивановну.

Лидия Ивановна поделилась своими воспоминаниями о годах войны, рассказала о себе.

Парламентарий пожелала ветеранам крепкого здоровья и долгих лет жизни, а также поблагодарила за самоотверженный труд, смелость и отвагу. В свою очередь, фронтовики выразили признательность за проявленное внимание и теплые слова.

«Мы - наследники Великой Победы навсегда сохраним в своем сердце подвиг героев, спасших мир от фашистской угрозы. Наши ветераны ковали победу, спасали народы, обреченные на гибель, освобождали города и страны. Мы должны помнить об этом и передать эту память следующим поколениям, - подчеркнула Татьяна Кусайко.

Напомним, Татьяна Алексеевна стала первым зарегистрированным кандидатом на предварительном голосовании «Единой России» в Мурманской области. Она намерена выдвигаться кандидатом в Госдуму восьмого созыва по Мурманскому одномандатному избирательному округу.