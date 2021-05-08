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Мурманская область. Арктика (16+)08.05.21 09:00

Татьяна Кусайко поздравила участников войны с Днём Победы

В посёлке Мурмаши сенатор от Мурманской области Татьяна Кусайко вместе с руководством Кольского района вручила  ветерану Великой Отечественной войны Аркадию Алексеевичу Ломовцеву памятные подарки от регионального отделения партии «Единая Россия»  и правительства Мурманской области. Кроме того, под окнами его дома прошёл концерт - Песни военных лет исполнили юные солистки ансамбля эстрадной песни «Созвездие» местного ДК «Энергетик», которым с удовольствием подпевали жители микрорайона.

Аркадия Алексеевича призвали на фронт в 1944 году. До окончания Великой Отечественной войны он служил на Дальнем Востоке на границе с Японией.  Награждён медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» и  «За победу над Японией».

В Мурманскую область Аркадий Алексеевич приехал в 1951 году, трудился в строительных организациях. Он непосредственный участник строительства моста через реку Тулома в городе Кола.

В Мурманске Татьяна Кусайко поздравила с наступающим праздником труженицу тыла Сапунову Лидию Ивановну.

Лидия Ивановна поделилась своими воспоминаниями о годах войны, рассказала о себе.

Парламентарий пожелала ветеранам крепкого здоровья и долгих лет жизни, а также поблагодарила за самоотверженный труд, смелость и отвагу. В свою очередь, фронтовики выразили признательность за проявленное внимание и теплые слова.

«Мы - наследники Великой Победы навсегда сохраним в своем сердце подвиг героев, спасших мир от фашистской угрозы. Наши ветераны ковали победу, спасали народы, обреченные на гибель, освобождали города и страны. Мы должны помнить об этом и передать эту память следующим поколениям, - подчеркнула Татьяна Кусайко.

Напомним, Татьяна Алексеевна стала первым зарегистрированным кандидатом на предварительном голосовании «Единой России» в Мурманской области. Она намерена выдвигаться кандидатом в Госдуму восьмого созыва по Мурманскому одномандатному избирательному округу.

Комментарии

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Последние комментарии

Олег К.
08.05.21 09:14
Спасибо за хороший анализ ситуации. Я его дополню: "Максимальную производительность труда имеют люди в возрасте 30-39 лет, считает директор Центра трудовых исследований ВШЭ Владимир Гимпельсон. Однако
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Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска", ПАТРИОТ
29.04.21 14:54
Здравствуйте, Илья Александрович. Извините, но Вы не правы, как сказал Егор Кузьмич Лигачёв. Наглядный пример отсутствия возрастной дискриминации в трудовой сфере - это 62-летний патриот на зарплате
Комментарий к новости:Партия пенсионеров заявляет об увеличении масштабов возрастной дискриминации в трудовой сфере
Илья Александрович П.
29.04.21 14:27
Молодцы, что подняли эту тему. Эту дискриминацию я испытал на себе: или не берут на работу, или предлагают гроши. А мне всего 53 года, электромонтёр. Пришлось менять место жительства.
Комментарий к новости:Партия пенсионеров заявляет об увеличении масштабов возрастной дискриминации в трудовой сфере
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