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Мурманская область. Арктика (16+)01.03.23 11:30

Татьяна Кусайко предупреждает северян об активизации мошенников в сфере здравоохранения

Будьте бдительны - сотрудники здравоохранения никогда не запрашивают у граждан перевод денег!

В ходе приёма граждан на площадке общественной приёмной к депутату Государственной Думы обратилась северянка, которая пояснила, что перевела большую сумму в качестве предоплаты за услуги в частную стоматологическую клинику. В установленный период услуги оказаны не были, а руководство клиники утверждает, что предоплата на их счёт не поступала.

Заявительнице разъяснена необходимость соблюдения досудебного порядка, оказана помощь в составлении претензии. После получения письменного ответа от клиники северянку проконсультируют юристы общественной приёмной и, при необходимости, помогут составить исковое заявление в суд для возврата средств.

«Такая схема мошенничества достаточно распространена. Пациента вынуждают внести предоплату, чаще всего посредством перевода через мобильное приложение. Соответственно, чек не предоставляют. Всегда оплачивайте услуги по факту их оказания», - предостерегла граждан Татьяна Кусайко.

Также сейчас распространена схема телефонного мошенничества, по которой злоумышленники, представляясь сотрудниками Росздравнадзора, настаивают перевести деньги, предлагая взамен льготу, материальную компенсацию за якобы некачественно оказанное лечение или за приобретенные ранее биологически активные добавки и лекарства.

Сообщайте обо всех похожих случаях в полицию, советует депутат.

 

Фото предоставлено региональным отделением партии «Единая Россия».

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