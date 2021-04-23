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Мурманская область. Арктика (16+)23.04.21 17:15

Татьяна Кусайко примет участие в мероприятиях, посвящённых Дню памяти жертв геноцида армян

Сегодня вечером в Ереван вылетает официальная делегация Совета Федерации для участия в мероприятиях по случаю Дня памяти жертв геноцида армян, который отмечается 24 апреля. В её составе Татьяна Кусайко, заместитель председателя комитета по социальной политике, член Межпарламентской комиссии по сотрудничеству ФС РФ и Национального Собрания Республики Армения, и Юрий Архаров, член комитета по социальной политике СФ.

Отметим, что российская делегация принимает участие в этом мероприятии по приглашению председателя Национального Собрания Республики Армения А.С. Мирзояна.

24 апреля армяне всего мира вспоминают жертв геноцида армянского народа в Османской империи. Массовое уничтожение и депортация – самая трагическая страница истории армянского народа, оставившая тяжёлый след не только на всей последующей его истории, но и на его национальном самосознании. Уничтожение армян в Османской империи считается первым геноцидом XX века.

Согласно данным армянского патриархата, в 1878 году в Османской империи проживали три миллиона армян. В 1914 году армянская патриархия Турции оценила количество армян в стране в 1 млн 845тысяч 450 человек. Армянское население уменьшилось более чем на миллион из-за резни в 1894-1896 годах, бегства армян из Турции и насильственного обращения в ислам.

Всеобщая и систематическая кампания против армянского населения Османской империи заключалась в высылке армян в пустыню и последующих расстрелах, смерти от банд мародеров или от голода, или жажды. Депортации были подвергнуты армяне из почти всех основных центров империи.

«Государственная Дума РФ приняла в 1995 году постановление «Об осуждении геноцида армянского народа 1915-1922 годов на его исторической родине – в Западной Армении». И я полностью солидарна с этим решением, - отметила Татьяна Кусайко, сенатор от Мурманской области. - Из стран первым геноцид признал в 1965 году Уругвай, затем Франция, Италия, Голландия, Бельгия, Польша, Литва, Словакия, Швеция, Швейцария, Греция, Кипр, Ливан, Канада, Венесуэла, Аргентина, Бразилия, Чили, Ватикан, Боливия, Чехия, Австрия, Люксембург, Парагвай, Сирия,  Германия,  Дания».

В 1965 году на территории католикосата в Эчмиадзине был сооружён памятник жертвам геноцида. В 1967 году в Ереване на холме Цицернакаберд (Ласточкина крепость) была завершена постройка мемориального комплекса. В 1995 году около мемориального комплекса был построен Музей-институт геноцида армян.

В программе визита, который будет проходить два дня, 24 и 25 апреля, предусмотрена церемония возложения цветов к Мемориалу жертвам геноцида армян 1915 года, посещение Музея геноцида армян. В этих скорбных мероприятиях примет участие и Татьяна Кусайко.

«Геноцид стал причиной рассеяния армян, которые сегодня в большинстве живут за пределами исторической родины, - говорит Татьяна Кусайко, сенатор от Мурманской области. - В сегодняшней Турции, если не считать Стамбула, где сохранилась примерно 50-тысячная армянская община, практически не осталось армян. Вот уже более 100 лет армянские общественные и политические организации борются в различных странах за официальное признание и осуждение геноцида армян 1915 года».

Напомним, Татьяна Кусайко стала первым зарегистрированным кандидатом на предварительном голосовании «Единой России» в Мурманской области. Она намерена выдвигаться кандидатом в Госдуму восьмого созыва по Мурманскому одномандатному избирательному округу.

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