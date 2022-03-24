Татьяна Кусайко: принятие закона о признании участников спецоперации ветеранами боевых действий – это проявление поддержки всей страны нашим военнослужащим

На вчерашнем пленарном заседании Государственной Думы единогласно принят закон о признании участников спецоперации на Украине ветеранами боевых действий. Авторами законопроекта выступила группа сенаторов и депутатов от «Единой России». До принятия документа ветеранами боевых действий в России считались только участники военных действий в Афганистане, Чечне и Сирии.

«О значимости законопроекта говорит тот факт, что документ был принят сразу в трех чтениях, - прокомментировала принятый закон депутат Государственной Думы, член Комитета по обороне Татьяна Кусайко. - Сегодня в ходе спецоперации наши военные с честью выполняют свой долг, проявляя мужество и героизм, защищая граждан нашей страны и Украины. Принятый документ станет не только одним из инструментов социальной поддержки военнослужащих и их семей, но и позволит им почувствовать моральную поддержку всей нашей страны».

Закон предоставляет статус ветерана боевых действий и инвалида боевых действий лицам, выполняющим задачи в ходе специальной военной операции на территории Украины, а также Донецкой и Луганской народных республик с 24 февраля 2022 года.

Это позволит распространить на них налоговые, транспортные, земельные, жилищные меры социальной поддержки, а также льготы по оплате коммунальных платежей.

Фото предоставлено пресс-секретарём Татьяны Кусайко.