Татьяна Кусайко: принятие закона о запрете продажи энергетических напитков подросткам – важный шаг на пути здоровьесбережения населения Мурманской области

3 марта Мурманская областная Дума приняла во втором и окончательном чтении законопроект, устанавливающий на территории Мурманской области ограничения продажи безалкогольных тонизирующих напитков, безалкогольных энергетических напитков лицам, не достигшим восемнадцатилетнего возраста.

Депутат государственной Думы, заслуженный врач России, член комиссии генерального совета партии «Единая Россия» по здравоохранению Татьяна Кусайко прокомментировала принятие нового закона: «Силу разрушительного действия так называемых «энергетиков» подростки зачастую просто не осознают, бездумно используя данную категорию напитков в качестве допинга, позволяющего ощутить прилив сил, избавиться от усталости. Между тем, зависимость от безалкогольных энергетических напитков опасна для неокрепшего растущего организма. Изменения, которые начинают происходить в организме, могут быть необратимы. Ко мне поступало большое количество обращений от северян с просьбой законодательно закрепить запрет на продажу энергетических напитков подросткам.

Принятие данного закона, разработанного по поручению губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, важный шаг на пути здоровьесбережения населения Заполярья. То, что законопроект был одобрен депутатами Мурманской областной Думы сразу в двух чтениях, говорит о его значимости для региона. Арктике нужно молодое здоровое поколение».

Фото: предоставлено пресс-секретарём Т. Кусайко.