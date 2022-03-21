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Мурманская область. Арктика (16+)21.03.22 17:15

Татьяна Кусайко: принятие закона об ускоренном начислении «северных» станет одним из инструментов решения кадрового вопроса в Арктике

«Вопрос проработки закона об ускоренном начислении северных надбавок молодым специалистам в Арктической зоне, который сегодня во время рабочей встречи с губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрием Артюховым озвучил Президент Владимир Путин, станет одним из инструментов решения проблемы кадрового дефицита в самых различных сферах. В том числе – в медицине», - прокомментировала решение Президента РФ депутат Государственной Думы Татьяна Кусайко.

Она  напомнила, что в Мурманской области по инициативе губернатора региона Андрея Чибиса с 2020 года уже действует закон, согласно которому сотрудникам до 35 лет северные надбавки  к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера начисляются с первого дня работы в размере 80%.

До вступления в силу регионального закона надбавки за работу в районах Крайнего Севера начислялись сотрудникам в возрасте до 30 лет, приезжим в Мурманской области для их получения в полном объёме требовалось работать не менее пяти лет: надбавка к окладу увеличивалась на 10% каждые полгода до достижения 60% заработка, далее - по 10% в год. На 80-процентную надбавку с первого дня работы могли рассчитывать только те, кто родился и прожил в районах Крайнего Севера не менее пяти лет.

«Важно, что теперь система ускоренного начисления процентных надбавок распространится на всю Арктическую зону, и не будет зависеть от «северного» стажа или времени проживания на Крайнем Севере. Повышенный уровень заработной платы станет мощным стимулом для молодых специалистов приехать работать за Полярный Круг», - подытожила депутат.

 

 

Фото предоставлено пресс-секретарём Татьяны Кусайко.

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