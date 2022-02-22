Татьяна Кусайко: принятие законопроекта о дистанционной продаже рецептурных лекарств упростит их доставку для людей с хроническими заболеваниями, маломобильных и пожилых граждан

Депутат Государственной Думы, заслуженный врач России Татьяна Кусайко приняла участие в заседании комиссии генерального совета партии «Единая Россия» по здравоохранению. Пилотный проект по введению экспериментального правового режима в сфере дистанционной торговли рецептурными лекарствами на территории Москвы, Московской и Белгородской областей, обсуждению которого было посвящено заседание комиссии, должен стать одним из инструментов решения поставленной задачи.

Участники эксперимента поделились опытом применения электронного рецепта и итогами мониторинга реализации данного проекта на территории мегаполисов.

«В ходе обсуждения меня, как депутата, представляющего Мурманскую область, интересовал вопрос, насколько будет востребован дистанционный безрецептурный отпуск в Арктической зоне и Дальнем Востоке? Эти регионы отличает удаленность территорий и не везде есть возможность заказать лекарства через интернет», - отметила Татьяна Кусайко.

Сейчас идёт апробация проекта на территории крупных городов, но его участники выразили уверенность, что спрос на данный формат работы будет и в отдалённых регионах.

«Одно из главных преимуществ дистанционного формата работы – приобретать лекарственные препараты можно будет, не выходя из дома. С учётом меняющейся эпидемиологической обстановки данный фактор будет способствовать снижению риска заражения, - подчеркнула депутат. – Принятие законопроекта о дистанционной продаже рецептурных лекарств упростит их доставку лекарств для людей с хроническими заболеваниями, маломобильных и пожилых граждан».

Министерство здравоохранения России и Министерство экономики России поддержали инициативу «Единой России» по дистанционной продаже рецептурных лекарств.

Комиссия генерального совета партии «Единая Россия» по здравоохранению будет сопровождать внесение законопроекта «О внесении изменений в федеральный закон №61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» в Государственную Думу и прохождение документа в соответствии с регламентом. Операторами доставки станут «Почта России», «Еаптека» и сервис «Озон». В доставку не попадут препараты, содержащие наркотические, психотропные и сильнодействующие вещества, препараты с особым режимом хранения и ряд других.

Фото предоставлено пресс-секретарем депутата ГД Т.А. Кусайко.