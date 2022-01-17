Татьяна Кусайко прокомментировала предложение «Единой России» перенести рассмотрение законопроекта о QR-кодах

Рассмотрение законопроекта во втором чтении отложено. Новый штамм COVID-19 «омикрон» - это новый вызов, который, возможно, потребует других решений. Об этом заявила депутат Государственной Думы от Мурманской области (фракция «Единой России»), член партийной комиссии по здравоохранению Татьяна Кусайко.

«Совершенно очевидно, что проект закона должен быть хорошо выверен и сбалансирован, чтобы купировать спорные вопросы и учесть поступающие предложения от экспертов, граждан, общественных объединений. В этой связи решение отложить рассмотрение документа я считаю правильным», - заключила парламентарий.

Напомним, «Единая Россия» выступила в защиту прав и интересов граждан при принятии законопроекта о QR-кодах. Постановлением ко второму чтению по инициативе «Единой России» в нем должны быть предусмотрены поправки о тех, кто переболел ковидом бессимптомно, перечне оснований для медотвода при вакцинации, введении дополнительных мер защиты людей при проведении массовых мероприятий. Также партия приостановила рассмотрение законопроекта об обязательном применении медицинских сертификатов на транспорте, так в нем были учтены права и интересы не всех групп граждан.

Фото предоставлено региональным отделением партии «Единая Россия».