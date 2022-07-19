Татьяна Кусайко: прозрачность конкурса на целевое обучение – один из инструментов решения кадровой проблемы

Государственной Думой принят законопроект, обеспечивающий конституционное право каждого абитуриента иметь равный доступ к целевому обучению. Законопроект направлен на обеспечение Народной программы партии «Единая Россия» в части разработки программ по стимулированию заключения договоров целевого обучения студентов с работодателями в регионах.

Сложившаяся система целевого набора нарушает закрепленные принципы законодательства: целевое обучение недоступно всем гражданам Российской Федерации на конкурсной основе.

Поправки, вносимые в федеральный закон «Об образовании», сделают систему распределения мест в рамках целевого набора максимально прозрачной, понятной и доступной для всех желающих.

Все заявки на целевое обучение будут размещаться на портале «Госуслуги». Впервые в публичном доступе появятся заявки от работодателей, с которыми сможет ознакомиться любой выпускник школы и любая семья.

«Сегодня в стране наблюдается кадровый дефицит по целому ряду отраслей. Довольно остро эта проблема стоит в медицине, – прокомментировала законопроект депутат Государственной Думы (фракция «Единая Россия»), заслуженный врач России Татьяна Кусайко. – Целевое обучение – один из инструментов её решения. Считаю, что новый закон сделает его ещё более эффективным. Прозрачность системы позволит абитуриентам, например, выбрать медицинское учреждение, которое подходит им территориально, по принципу «дом-работа». И принять участие в конкурсе на целевое поступление. Это позволит выпускникам получить работу в родном регионе».

Данный законопроект открывает для молодёжи новые возможности в бесплатном получении востребованной профессии, а также даёт гарантии трудоустройства после завершения учебы.

Также депутат подчеркнула, что решение кадровой проблемы – одно из направлений стратегического плана «На Севере – жить. 2030».

«В Заполярье уделяется большое внимание подготовке врачебных кадров на территории региона. Так, в Мурманском арктическом государственном университете при поддержке правительства Российской Федерации с 2022 появилась возможность обучения будущих врачей на бюджетной основе, а также по целевой программе».

Наряду с бюджетным целевым набором законопроект также предлагает ввести открытый и доступный всем целевой набор в высшие учебные заведения за счёт частных инвестиций. Кроме того, резиденты территорий опережающего развития Дальнего Востока также смогут готовить для себя кадры.

Фото предоставлено пресс-секретарём Татьяны Кусайко.