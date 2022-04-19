Татьяна Кусайко: расширение границ программы материнского капитала – своевременная и правильная мера

Сегодня в Государственной Думе во втором чтении единогласно принят закон, дающий право на получение материнского капитала отцам-одиночкам.

Законопроектом предлагается распространить право на дополнительные меры поддержки на мужчин, воспитывающих второго, третьего или последующих детей, рожденных начиная с 1 января 2007 года, и являющихся их отцами (усыновителями), в случае смерти женщины, не имевшей гражданства Российской Федерации, родившей указанных детей, либо объявления её умершей.

«Мужчина, оставшийся единственным кормильцем, полностью принимает на себя заботу о детях. Ему приходится справляться как с психологическими, так и с материальными проблемами, - прокомментировала новый законопроект депутат Государственной Думы Татьяна Кусайко. - Данная выплата станет ощутимой мерой поддержки для неполных семей, в которых воспитание детей полностью легло на плечи отцов. Учитывая непростую экономическую ситуацию в стране, расширение границ программы материнского капитала – своевременная и правильная мера».

Напомним, что средства материнского капитала можно направить на образование детей, улучшение жилищных условий (в том числе в ипотеку), формирование накопительной части пенсии, социальную адаптацию и интеграцию в общество детей-инвалидов, ежемесячную выплату. Можно распределить средства материнского капитала одновременно по нескольким направлениям.

Фото предоставлено пресс-секретарём Татьяны Кусайко.