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Мурманская область. Арктика (16+)30.07.23 15:00

Татьяна Кусайко рассказала, когда пациентам может понадобиться телеконсультация

Если человек уже был у врача, но нужно уточнить что-то по назначенному лечению, необязательно вновь идти на приём. Можно будет обсудить все вопросы с помощью телемедицинской консультации. Такой эксперимент начнётся 1 августа и продлится три года. Об этом говорится в постановлении правительства РФ, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Как пояснила «Парламентской газете» заслуженный врач России, депутат Госдумы Татьяна Кусайко, дистанционное взаимодействии врачей с пациентами порой может быть единственным способом обращения к врачу. Например, если человек находится в отпуске и нуждается в консультации, хочет узнать, какие анализы необходимо сдать перед очным приёмом, нуждается в сопровождении и наблюдении, живёт в сельской местности, откуда проблематично добраться до больницы.

Первый раз человек должен прийти к врачу лично. А в дальнейшем может консультироваться дистанционно, если выразит такое желание и даст на это письменное согласие, уточнила депутат.

Она выделила ещё несколько важных момента: для получения телемедицинской консультации пациент должен будет иметь результаты осмотра давностью не более 30 дней, консультацию оказывают только врачи той клиники, где пациент наблюдается и имеет амбулаторную карту, не каждый специалист сможет проводить дистанционные приёмы, а только те, у кого стаж работы составляет не менее семи лет.

В эксперименте примут 15 клиник, у которых есть соответствующая лицензия и IT-инфраструктура.

 

 

 

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