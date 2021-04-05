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Мурманская область. Арктика (16+)05.04.21 10:00

Татьяна Кусайко рассказала молодёжи о своем опыте политической деятельности

Стартовое обучающее мероприятие организовано в онлайн и оффлайн-форматах на базе Мурманского областного центра дополнительного образования «Лапландия». Член Совета Федерации Татьяна Кусайко рассказала участникам проекта о том, какие качества необходимы каждому политику, раскрыла  требования,  предъявляемые к человеку, идущему во власть, а также ответила на многочисленные вопросы.

«Политстартап» - это большие возможности для каждого. Это начало вашей политической жизни. Сейчас мы видим, насколько обновляется партия. В ваших руках, руках молодых людей – строительство жизни в нашем государстве. Вы – та движущая сила, которая поможет создать условия для наших граждан», - отметила парламентарий.

«Я прошла обучение на федеральном уровне в Высшей партийной школе. Не останавливаюсь на достигнутом. Данный проект – это мощная «прокачка», некий интенсив, который позволит мне обогатиться знаниями в области политики. Это интересно!», - призналась педагог Детской школы искусств города Гаджиево, член партии «Единая Россия» Анна Гришко.

После общения с участниками проекта «Политстартап» сенатор встретилась в детском технопарке «Кванториум-51» с победителями и призёрами регионального чемпионата инженеров в возрасте от 10 до 17 лет «ЮниорПрофи».

Сенатор вместе с директором Мурманского центра дополнительного образования «Лапландия», членом президиума Регионального совета сторонников партии Сергеем Кулаковым вручила юным инженерам из Мончегорска и ЗАТО Александровск награды, а также обсудила с ребятами выбор их будущей профессии. Татьяна Кусайко выразила уверенность в том, что специалисты своего дела в будущем смогут успешно реализовать себя на территории региона.

Напомним, Татьяна Кусайко - первый зарегистрированный кандидат в депутаты Госдумы восьмого созыва по Мурманскому одномандатному избирательному округу.

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