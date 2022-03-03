Татьяна Кусайко: сегодня идёт обсуждение совершенствования медицинской помощи с учетом особенностей Арктических регионов

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, депутат Государственной Думы, заслуженный врач РФ Татьяна Кусайко и заместитель председателя Мурманской областной Думы Евгений Никора приняли участие в VII Международной конференции «Арктика-2022», которая 2-3 марта проходит на площадке Торгово-промышленной палаты Российской Федерации.

Конференци является крупным отраслевым событием. В её работе ежегодно принимают участие более 600 представителей разных сфер деятельности, непосредственно связанных с устойчивым развитием Арктической зоны Российской Федерации.

В рамках конференции организован ряд круглых столов, участники которых обсудят широкий круг задач и проблем развития арктических регионов Российской Федерации Татьяна Кусайко принял участие в дискуссии на тему «Здоровье населения в Арктической зоне РФ – основа достижения целей устойчивого развития».

«Сохранение и повышение уровня здоровья населения – одна из важнейших государственных задач по устойчивому развитию Арктики. Её реализация направлена на продление профессионального долголетия, снижение уровня заболеваемости. Одну из главных ролей в её решении должна играть система профилактики заболеваний, мотивация населения к ведению здорового образа жизни, - подчеркнула в своем выступлении депутат. - Важно, что сегодня идёт обсуждение широкого спектра мер по совершенствованию медицинской помощи с учётом особенностей Арктических регионов».

Татьяна Кусайко выразила готовность к тесному взаимодействую, в том числе по законодательному регулированию, в вопросах совершенствования Арктической медицины.

В ходе заседания круглого стола были рассмотрены вопросы формирования системы управления здоровьесбережением в Арктике, цифровизации и мобильности медицинской помощи, международного сотрудничества в сфере охраны здоровья населения, применение телемедицины в развитии системы оказания медицинской помощи в АЗРФ.

Фото предоставлено пресс-секретарём Т. Кусайко.