Татьяна Кусайко: сегодня от всех уровней власти требуется максимальная концентрация усилий, направленных на поддержку наших защитников

Нижняя палата Федерального собрания завершила работу в рамках осенней сессии. За 2022 год депутатами было принято самое большое количество законов за всю историю деятельности парламента – 653.

Член комитета Государственной Думы по обороне Татьяна Кусайко рассказала об итогах работы профильного комитета. В целом за период осенней сессии депутат стала соавтором 15 законопроектов.

«Вместе с коллегами по комитету приняли активное участие в работе над главным финансовым документом страны по разделу «Национальная оборона». Несмотря на санкционные ограничения, осложнившуюся экономическую и политическую ситуацию, удалось сохранить все средства, необходимые для поддержки наших военнослужащих, особенно тех, кто участвует в специальной военной операции, членов их семей, а также военных пенсионеров. Отмечу, что федеральный бюджет 2023-2025 г.г., в том числе обеспечит решение задач специальной военной операции», - прокомментировала парламентарий.

Татьяна Кусайко подчеркнула, что законодательное усиление мер поддержки участников СВО, мобилизованных граждан и членов их семей было и остаётся одним из приоритетных направлений деятельности депутатского корпуса. Депутат напомнила о некоторых принятых законах: наделение статусом ветерана или инвалида боевых действий участников СВО; определены статус и социальные гарантии добровольцев, участвующих в специальной военной операции; выплаты, которые военнослужащие получают за выполнение боевых задач, законодательно защищены от списания по исполнительному производству. Военнослужащие, признанные не годными или ограниченно годными к военной службе по состоянию здоровья, которые награждены государственными наградами в связи с участием в боевых действиях, а также являются ветеранами боевых действий, при их желании могут продолжить военную службу на отдельных воинских должностях. Предоставление кредитных каникул участникам СВО - гражданам, призванным в рамках частичной мобилизации, проходящим военную службу в ВС РФ по контракту, добровольцам, а также членам семей указанных выше лиц. На законодательном уровне решён вопрос о сохранении рабочих мест за участниками СВО. Внесён ряд изменений в систему жилищного обеспечения. В частности, предоставлено право на внеочередное жилищное обеспечение военнослужащих, подлежащих увольнению с военной службы по состоянию здоровья.

Законодательно закреплено, что размер общей площади предоставляемого жилья определяется исходя из состава семьи военнослужащего на дату его гибели с учётом детей, рожденных после его смерти.

Судопроизводство в отношении мобилизованных и добровольцев будет приостановлено, но приостановка производства не затронет обязательств по алиментам и возмещению вреда в связи со смертью кормильца. Дети военнослужащих, погибших при выполнении воинского долга, а также дети-сироты, дети-инвалиды I и II групп получили преимущественное право поступления в техникумы и колледжи.

«Сегодня от всех уровней власти требуется максимальная концентрация усилий, направленных на поддержку наших защитников, - резюмировала депутат. – Комитет Государственной Думы по обороне продолжит отстаивать интересы военнослужащих, членов их семей и граждан, уволенных с военной службы».

В настоящее время на рассмотрении комитета по обороне находится ещё ряд законодательных инициатив, по которым законотворческая работа будет продолжена. На сегодняшний день в пакете профильного комитета находится 43 законопроекта.