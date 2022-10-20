Татьяна Кусайко содействовала в решении вопроса семей мобилизованных граждан

Личный приём состоялся на базе Региональной общественной приёмной «Единой России». На встрече с депутатом Государственной Думы Татьяной Кусайко присутствовали заместитель главного врача по организационно-методической работе поликлиники №1 Наталья Гезей и заместитель главного врача ГОБУЗ «Мурманский областной клинический многопрофильный центр» по клинико-экспертной работе Ольга Бурдина.

Благодаря совместной работе несколько вопросов, касающихся медицинской тематики, удалось решить в ходе приёма.

Также, к парламентарию обратились родственники мобилизованных граждан. Просили разъяснить порядок получения справки в военкомате о том, что члены их семей действительно мобилизованы. Документ необходим для предоставления льгот и выплат. На момент обращения, справки выдавались разных образцов и только по запросу, а в некоторых военкоматах - не выдавались вовсе.

По итогу приёма был сделан запрос военному комиссару Мурманской области. Теперь мобилизованные получают справки единого образца сразу после явки в военкомат для предъявления по месту требования.

«Вопросы, связанные с мобилизацией, требуют незамедлительной реакции, многие обращения удаётся решить в кратчайшие сроки. Для оперативности созданы «горячие линии», в том числе и на базе Региональной общественной приёмной», - отметила Татьяна Кусайко.

Фото предоставлено региональным отделением партии «Единая Россия».