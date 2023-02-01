Татьяна Кусайко: стратегический план «На Севере – Жить» – это уже норма жизни для жителей Мурманской области

Мероприятия плана «На Севере – Жить» в здравоохранении направлены на повышение доступности и качества отказываемой на территории региона медицинской помощи.

«В 2022 году реализовано мероприятие плана «На Севере – жить» по открытию новых направлений диагностики и лечения в районах области. Например, в стационаре Кандалакшской ЦРБ в гинекологическом и в хирургическом отделениях организовано проведение лапароскопических операций, в травматологическом отделении – внедрены технологии артроскопии. Ранее пациенты получали эту помощь в Мурманске. Для жителей Североморска организованы приемы детского уролога-андролога, детского аллерголога-иммунолога и кардиолога. Организован приём врача по спортивной медицине, а также начали проводиться малоинвазивные операции по профилю «урология», – сообщил заместитель губернатора – министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

Для внедрения новых направлений диагностики и лечения была проведена работа по наращиванию ресурсов в здравоохранении. В частности, привлечению медицинских кадров и совершенствованию материально-технической базы медицинских организаций.

В 2022 году благодаря мерам соцподдержки на работу в регион привлечено 132 врача и 20 средних медицинских работников.

«В этом году мы делаем акцент на проактивном поиске сотрудников и перспективной подготовке кадров. Каждому главврачу, исходя из потребности в кадрах конкретной медорганизации, допсоглашением к трудовому договору закреплен результат, который он должен достичь в 2023 году. Инструмент есть. К уже действующим мерам поддержки, часть из которых мы усилили, плюсом дополнены новые, эффективные, на наш взгляд, с учетом требований времени. В частности, увеличены выплаты «квотным» врачам по дефицитным специальностям в четырех муниципалитетах с 1 до 1,5 миллиона; появилась возможность суммировать федеральные и региональные выплаты; двукратно увеличены стипендии «целевикам»; появились выплаты «целевикам» медколледжей: стипендии в 3 тысячи рублей; и другие меры. Уверен, реализуемый комплекс мер по выправлению кадровой ситуации в регионе даст свой результат», – подчеркнул Дмитрий Панычев.

Как сообщает региональное Министерство здравоохранения, в рамках регионального проекта по модернизации первичного звена здравоохранения закуплено 57 единиц медицинского оборудования. Всё оборудование поставлено и введено в эксплуатацию, на нём уже оказывается медицинская помощь пациентам, проведено более 15 тысяч исследований. В 2023 году приобретается 126 единиц медицинского оборудования в 10 муниципалитетов. Уже проведены закупки и заключены договоры на поставку 106 единиц оборудования (84%). Кроме того, в 2022 году в рамках программы велись работы по капитальному ремонту на 17 объектах, более 800 млн рублей было выделено из областного бюджета на их проведение. Завершён капитальный ремонт амбулатории Кильдинстроя, зданий Мурманской детской поликлиники №1, детской поликлиники в Ковдоре, осуществлён монтаж модульной амбулатории в Североморске - 3 и фельдшерско-акушерского пункта в Лесозаводском.

«Прежде всего, хочу отметить, что стратегический план «На Севере – Жить» – это уже норма жизни для жителей Мурманской области. Очень важно, что этот план написан самими жителями. И контроль, с которым губернатор Андрей Чибис контролирует его выполнение, говорит о его крайней важности. Суть плана «На Севере – Жить» в том, чтобы сделать жизнь в регионе комфортной для каждого жителя. Мы уже видим результаты работы: красивые дворы, современные молодежные пространства, ярко выраженные положительные изменения в системе здравоохранения. Главное, что есть возможность корректировать этот план, подстраивать его под актуальные нужды северян. Хочу поблагодарить всех жителей Мурманской области за их желание сделать наш край ещё лучше и привлекательнее», – подчеркнула депутат Государственной Думы от Мурманской области Татьяна Кусайко.

Фото: https://murmansk.er.ru/activity/news/tatyana-kusajko-vazhno-chto-molodye-kadry-ostayutsya-rabotat-v-zapolyare