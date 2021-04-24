Татьяна Кусайко в Ереване возложила венок к мемориалу Геноцида армян

24 апреля армяне всего мира вспоминают жертв геноцида армянского народа в Османской империи. По приглашению председателя Национального Собрания Республики Армения А.С. Мирзояна в данных мероприятиях в Ереване принимает участие российская делегация, в составе которой Татьяна Кусайко, заместитель председателя комитета по социальной политике, член Межпарламентской комиссии по сотрудничеству ФС РФ и Национального Собрания Республики Армения, её коллега - сенатор Юрий Архаров, член комитета по социальной политике СФ и Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Армения Сергей Павлович Копыркин.

Татьяна Кусайко возложила венок к мемориалу Геноцида армян, цветы к Вечному огню и почтила молчанием память Святых мучеников.

Члены российской делегации посетили Музей-институт Геноцида армян.

Татьяна Кусайко оставила памятную запись в книге почётных гостей музея.

Напомним, Татьяна Кусайко стала первым зарегистрированным кандидатом на предварительном голосовании «Единой России» в Мурманской области. Она намерена выдвигаться кандидатом в Госдуму восьмого созыва по Мурманскому одномандатному избирательному округу.