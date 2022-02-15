Татьяна Кусайко: воспитанники спортшкол Заполярья впишут свои имена в олимпийскую историю

Сегодня, когда вся страна болеет за нашу сборную на Олимпийских играх в Пекине, спортивная тема выходит на первый план. Развитию спорта в Заполярье губернатор Андрей Чибис уделяет пристальное внимание.

Вчера в ходе оперативного совещания в правительстве Мурманской области был рассмотрен ряд вопросов, касающихся спортивной жизни Заполярья.

На контроле главы региона - обновление спортивного инвентаря в спортивных школах Мурманской области. Программу спортивной подготовки юных северян в регионе реализуют 18 спортшкол. Из них 11 муниципальных и 7 государственных. В текущем году в рамках соглашения с Минпромторгом России были выделены денежные средства в сумме 22,6 млн рублей на приобретение и поставку оборудования и инвентаря в спортивные школы.

Область получила 4 аппаратно-программных комплекса для скрининговой оценки организма и тестирования уровня физической подготовленности.

«Это очень важно для организации медико-биологического обеспечения занятий спортом. В детском спорте особенно важно осуществлять систематический контроль за состоянием здоровья. Занятия должны проходить под пристальным вниманием врачей, - подчеркнула депутат Государственной Думы, заслуженный врач России Татьяна Кусайко. - Обеспечение профилактики и лечения заболеваний, медицинская реабилитация – всё это важные медико-биологические составляющие спортивных занятий».

Новое спортивное оборудование поступило в целый ряд спортивных школ региона. В марте горными лыжами с креплениями будут обеспечены спортсмены Мончегорской спортивной школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту.

«Все эти меры будут способствовать развитию спорта в нашем Арктическом регионе. Сегодня мы болеем за олимпийцев, которые свои первые шаги в большой спорт делали в Заполярье. Сегодняшние воспитанники наших спортшкол в будущем тоже впишут свои имена в олимпийскую историю. Для будущих чемпионов в Мурманской области созданы все условия», - подытожила парламентарий.