Татьяна Кусайко: врачи проекта «Аллергодесант+» осмотрели более 160 жителей Мончегорска

Депутат Государственной Думы от Мурманской области, заслуженный врач России, инициатор проекта «Аллергодесант+» Татьяна Кусайко рассказала об очередном выезде врачей-волонтёров.

«В прошедшие выходные состоялся уже 14 выезд десанта по Мурманской области и первый – в Мончегорск. Напомню, что консультации десанта – это не первичный приём. Пациентов направляет лечащий врач при наличии показаний. Местные медицинские учреждения готовят пациентов к нашему приезду: проводятся необходимые обследования, назначаются анализы. Бывает, что диагноз необходимо уточнить или по уже имеющемуся диагнозу корректируется лечение. Бывают случаи плановой и экстренной госпитализации», – отметила депутат.

Более того, как подчеркнула Татьяна Кусайко, ни одного пациента, осмотренного в рамках «Аллергодесанта+», не оставляют после консультации – врачи отслеживают дальнейшую историю лечения и всегда на связи.

В свой выходной день 15 врачей-волонтёров, включая аллерголога-пульмонолога, онколога, детского офтальмолога и невролога осмотрели более 160 человек: взрослое и детское население.

«Выявлены пациенты, которые нуждаются в дальнейшем обследовании – 20 человек будут направлены на госпитализацию. Кроме того, более чем у 15 человек впервые установлены диагнозы, в том числе бронхиальная астма, цирроз печени и другие. Несколько пациентов направлены на МСЭ для установления группы инвалидности, – поделилась первый замминистра здравоохранения Мурманской области, врач аллерголог-иммунолог, куратор десанта Екатерина Сулима. – В каждом нашем выезде принимают участие высококвалифицированные врачи, имеющие большой стаж работы. Проект имеет высокий отклик у населения Кольского Заполярья. Заинтересованы и пациенты, и местные врачи. Также хочу отметить хорошее оснащение медицинских кабинетов в городской поликлинике Мончегорска и тщательную подготовку пациентов».

Татьяна Кусайко поблагодарила руководство Кольской ГМК и лично заместителя генерального директора Максима Иванова, главного врача Мончегорской ЦРБ Виталия Матюшко, главу города Андрея Рудакова, а также председателя Совета депутатов Ольгу Островецкую за помощь в организации выезда.

Как сообщает региональное Министерство здравоохранения, «Аллергодесант+» – региональный проект, поддержанный губернатором Мурманской области Андреем Чибисом. Реализуется с 2022 года при поддержке министра здравоохранения региона Дмитрия Панычева и председателя Мурманской областной Думы Сергея Дубового. В проекте принимают участие врачи государственных учреждений и частных клиник. В свои выходные специалисты выезжают в отдаленные населенные пункты для осмотра пациентов на безвозмездной основе.

Фото: https://gov-murman.ru