Татьяна Кусайко: врачи проекта «Аллергодесант+» осмотрели более 170 жителей Ковдора

Депутат Государственной Думы от Мурманской области, заслуженный врач России, инициатор проекта «Аллергодесант+» Татьяна Кусайко рассказала об очередном выезде врачей-волонтёров.

Проект – одна из выездных форм оказания медицинской помощи в рамках плана «На Севере-жить». В этот раз в Ковдоре 15 врачей-волонтеров, включая аллерголога-пульмонолога, онколога, детского офтальмолога, гастроэнтеролога и невролога, осмотрели 176 пациентов. Взрослое и детское население.

«Это уже 15-й выезд десанта по Мурманской области и второй – в Ковдор. Первый раз мы были здесь два года назад и сегодня можно сказать, что в сфере здравоохранения есть положительные изменения. Также важно отметить, что консультации десанта не являются первичным приемом. Пациенты направляются лечащим врачом, уже имея определенные показания. Местные медицинские учреждения тщательно готовятся к визиту: проводят необходимые обследования, назначают анализы. Благодаря слаженной работе врачи десанта могут уточнить диагноз, скорректировать лечение, а в некоторых случаях – принять решение о плановой или экстренной госпитализации», – рассказала Татьяна Кусайко.

Депутат подчеркнула: «Ни один пациент, осмотренный в рамках «Аллергодесанта+», не остается без внимания. Мы отслеживаем дальнейшую историю лечения. Специалисты десанта на связи с местными врачами».

«Так, по результатам осмотров 9 человек будут направлены на госпитализацию, еще несколько – на медико-социальную экспертизу для установления группы инвалидности. Кроме того, у пациентов были впервые установлены диагнозы, в том числе доброкачественная опухоль кожи, бронхоэктатическая болезнь легкого и онкологическое заболевание, требующее дообследования и дальнейшего лечения», – поделилась первый замминистра здравоохранения Мурманской области, врач аллерголог-иммунолог, куратор проекта Екатерина Сулима.

Татьяна Кусайко поблагодарила руководство АО «Ковдорский ГОК», главного врача Ковдорской больницы Анастасию Марущак и главу Ковдорского муниципального округа Сергея Сомова за помощь в организации выезда.

«Аллергодесант+» – региональный проект, поддержанный губернатором Мурманской области Андреем Чибисом. Реализуется с 2022 года при поддержке министра здравоохранения региона Дмитрия Панычева и председателя Мурманской областной Думы Сергея Дубового. В проекте принимают участие врачи государственных учреждений и частных клиник. В свои выходные специалисты выезжают в отдаленные населенные пункты для осмотра пациентов на безвозмездной основе.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/