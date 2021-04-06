Татьяна Кусайко вручила благодарственные письма от Совета Федерации лучшим сотрудникам библиотеки имени В.П. Махаевой

Сенатор Мурманской области, заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Алексеевна Кусайко посетила Мурманскую областную детско-юношескую библиотеку имени В.П. Махаевой. Лучшим сотрудникам библиотеки сенатор вручила благодарственные письма от Совета Федерации.

Татьяна Алексеевна высоко оценила изменённые залы библиотеки, а также новое молодёжное пространство «БиблиоДвиж», где подростки и молодые люди могут проводить свободное время, читая книгу за чашечкой ароматного кофе, встречаться с единомышленниками, играть с друзьями в настольные или компьютерные игры, записать трэк в студии звукозаписи, принять участие в волонтёрской деятельности.

Сенатор с интересом познакомилась с новыми книгами в музее детской рукописной книги и теми работами, которые присланы на конкурс и сейчас проходят оценку жюри.

Татьяна Кусайко отметила тёплую, душевную атмосферу, увлеченность читателей и очень порадовалась, что в библиотеке много не только детей, подростков, мам, но и пап, которые с увлечением принимают участие в мастер-классах и других мероприятиях.

«Это делает библиотеку поистине семейной», - прокомментировала Татьяная Алексеевна.

Напомним, Татьяна Кусайко - первый зарегистрированный кандидат в депутаты Госдумы восьмого созыва по Мурманскому одномандатному избирательному округу.