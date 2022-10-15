Татьяна Кусайко встретилась с врио военного комиссара Мурманской области Александром Кузькиным

Темой обсуждения стали вопросы, возникающие у жителей Заполярья в связи с частичной военной мобилизацией.

Депутат Государственной Думы Татьяна Кусайко сообщила, что накануне приняла участие во встрече с членами семей мобилизованных северян, организованной Единым волонтёрским центром под руководством Евгении Чибис. Большая часть прозвучавших вопросов касалась социальных гарантий – куда обращаться за выплатой, как оформить кредитные каникулы, как и какие необходимо оформить документы.

«Все вопросы, касающиеся частичной мобилизации, находятся на личном контроле губернатора Андрея Чибиса. В Мурманской области утверждён план первоочередных мер по поддержке мобилизованных и членов их семей. Он постоянно дополняется. Сейчас очень важно всем структурам, всем ветвям власти работать в тесной связи, чтобы наши земляки, выполняющие свой воинский долг в рамках специальной военной операции, были спокойны за близких. Благодарю Александра Сергеевича за сотрудничество. В ходе рабочей встречи мы индивидуально проработали каждый поступивший вопрос», - поделилась Татьяна Кусайко.

Парламентарий также напомнила, если вы являетесь членом семьи мобилизованного гражданина и у вас есть вопросы, вы можете обратиться на «горячую линию» по телефонам: 122, 8(8152) 69-33-00.

Стороны договорились о принятии мер по обращениям и предоставлении ответов заявителям, а также об информировании военного комиссара в дальнейшем о жалобах, которые поднимаются в обращениях граждан и требуют разрешения в строгом соответствии с действующим законодательством.