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Мурманская область. Арктика (16+)05.04.22 16:15

Татьяна Кусайко: закон позволит не только улучшить материальное положение подростков, но и исключит необходимость «неофициальной» подработки

Сегодня на пленарном заседании Государственной Думы во втором основном чтении принят законопроект, который позволит сохранить доплаты к пенсиям по инвалидности и потере кормильца подросткам, которые подрабатывают в свободное от учёбы время.

В настоящее время при временном трудоустройстве по направлению центра занятости несовершеннолетние данной категории в возрасте от 14 до 18 лет теряют социальные доплаты к пенсии.

Законопроектом предлагается сохранить этот вид материальной поддержки детям-инвалидам, инвалидам с детства, обучающимся по очной форме обучения до окончания ими такого обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет.

Также доплата будет сохранена детям, не достигшим возраста 18 лет, и детям, обучающимся по очной форме обучения по основным образовательным программам в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, до окончания ими такого обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет, которым установлена страховая пенсия по потере кормильца.

«Принятие данного закона защитит права детей-сирот и детей-инвалидов, и позволит не только улучшить материальное положение подростков, но и исключит необходимость «неофициальной» подработки. А значит, молодые люди начнут зарабатывать официальный трудовой стаж», - прокомментировала законопроект депутат Государственной Думы Татьяна Кусайко.

 

 

Фото предоставлено пресс-секретарём Татьяны Кусайко.

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