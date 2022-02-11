Татьяна Кусайко: законопроект по индексации военных пенсий депутаты рассмотрят в приоритетном порядке

Правительство России внесло в Государственную Думу законопроект об индексации пенсий военным пенсионерам. Документ был подготовлен по поручению Президента Владимира Путина.

Согласно проекту, с 1 января размер пенсии увеличивается на 8,6%. В бюджете на текущий год и плановый период 2023-2024 гг. уже заложено повышение денежного довольствия военнослужащих и приравненных к ним лиц на 4%.

Депутат Государственной Думы Татьяна Кусайко прокомментировала внесенный законопроект:

- Как член комитета по обороне подчеркну - документ будет рассмотрен депутатами в приоритетном порядке. Напомню, что с 1 января 2022 года на 8,6% проиндексированы пенсии для неработающих пенсионеров. Все эти меры являются продолжением поэтапной реализации «Народной программы». «Благополучие людей» - один из главных блоков документа, посвященный мерам поддержки всех категорий граждан, повышению их дохода, созданию новых рабочих мест, поддержке занятости. Парламентская работа по реализации положений программы будет продолжена. Наша общая задача – не только максимально эффективно реализовать все заложенные в неё положения, но и продолжить наполнение программного документа. Это будет сделано по итогам очередного послания Президента Федеральному Собранию».