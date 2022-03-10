Татьяна Кусайко: Защитить граждан от спекуляций на внутреннем рынке – задача власти

Сегодня состоялось дополнительное заседание Государственной Думы, в ходе которого в приоритетном порядке состоялось обсуждение неотложных мер по ограничению цен на внутреннем рынке. С информацией по этому вопросу выступил руководитель Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский.

Депутатам поступает много обращений от граждан, которые обеспокоены и возмущены резким ростом цен. В первую очередь, на продукты питания, в том числе детского, детские товары первой необходимости, лекарственные препараты. Резкое изменение цифр в ценниках влечёт за собой встревоженность населения, вызывая нездоровый ажиотажный спрос на товары.

«Безусловно, в условиях санкционных ограничений, изменения валютного курса и других факторов, обусловленных сегодняшней политической ситуацией, цены на некоторые товары могут дорожать. Но использовать непростую ситуацию в стране для искусственного и безосновательного повышения цен недопустимо! - прокомментировала ситуацию депутат Государственной Думы Татьяна Кусайко. - Особенно, когда речь идёт о продукции и товарах, которые производятся и потребляются в России. Подобные действия – бессовестная спекуляция, желание нажиться на своих же соотечественниках! И задача власти сегодня – защитить граждан от подобного рода мародёрства».

В ходе заседания был озвучен ряд инициатив, направленных на законодательное закрепление расширения полномочий правительства РФ, комитета Государственной Думы по контролю, ФАС для наведения порядка в этом направлении, а также изменений в законодательстве в части установления предельных отпускных цен на социально значимые товары и лекарства, максимальные размеры оптовых и розничных надбавок.

Депутаты подержали данные инициативы и уже на завтрашнем пленарном заседании будут рассмотрены поправки в законодательство, которые позволят правительству страны останавливать необоснованный рост цен.

Фото предоставила пресс-секретарь Татьяны Кусайко.