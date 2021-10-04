Татьяна Ларина будет исполнять обязанности министра образования и науки Мурманской области после избрания Ольги Дзюбы в горсовет Мурманска. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Чибис в ходе оперативного совещания.

«Прошу вас довести и обеспечить качественное исполнение всех проектов, которые были запущены при Ольге Андреевне. Качественное образование в регионе – один из наших основных приоритетов, и главная задача – сделать так, чтобы мы постоянно развивались в этом направлении с учетом поставленных целей», – подчеркнул глава региона, обращаясь к Татьяне Лариной.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, ранее Татьяна Михайловна занимала должность первого заместителя министра образования и науки Мурманской области.