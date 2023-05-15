Татьяна Русскова награждена Почётной грамотой губернатора Мурманской области

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис на оперативном совещании вручил министру развития Арктики и экономики Мурманской области Татьяне Руссковой Почётную грамоту за многолетний добросовестный труд, профессионализм, ответственность и большой личный вклад в социально-экономическое развитие Мурманской области.

За время работы Татьяны Руссковой в должности министра была сформирована эффективная налоговая политика, запущена законодательная система налоговых преференций региона для инвесторов, резидентов АЗРФ и ТОР, Мурманская область стала среди лидеров ряда рейтингов экономического роста. Далее она возглавит Торгово-промышленную палату Мурманской области.

«Уверен, что опыт и знания, полученные на посту министра развития Арктики и экономики, позволят Татьяне Витальевне успешно решать задачи, которые стоят перед Торгово-промышленной палатой», – отметил глава региона.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, исполняющей обязанности министра будет назначена первый заместитель министра развития Арктики и экономики Мурманской области Татьяна Лящук.

Фото: https://gov-murman.ru