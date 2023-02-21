Татьяна Сахарова: Владимир Путин представил конкретную программу по обеспечению безопасного, независимого и достойного будущего нашей страны

Сенатор РФ от Мурманской области Татьяна Сахарова по итогам Послания Президента В.В. Путина Федеральному Собранию:

- На мой взгляд, один из ключевых посылов в выступлении Президента прозвучал в контексте дальнейшего развития России. Необходимое условие для этого – единство и сплоченность граждан, вклад каждого в общий успех.

Владимир Путин представил конкретную программу по обеспечению безопасного, независимого и достойного будущего нашей страны. Прозвучали важные, предметно проработанные решения по поддержке участников спецоперации, их родных и близких; семей с детьми, развитию образования, укреплению экономики, интеграции новых регионов, повышению МРОТ, социальных налоговых выплат.

У России, как у суверенного государства, есть право быть сильной страной. И она готова и будет его эффективно реализовывать, это твёрдое убеждение также чётко прослеживалось в Послании Президента. Этому курсу, уверена, будут следовать и законодатели, и органы исполнительной власти, в том числе в регионах.

Отдельно отмечу решение Президента о создании специального государственного фонда поддержки бойцов СВО и их семей. Мурманская область в этом ключе сработала на опережение. В регионе еще с прошлого года по поручению губернатора Андрея Чибиса действует подобная структура. За каждым подопечным закреплён свой куратор, который помогает решать все возникающие вопросы. И делают они это с особой заботой и вниманием, погружением в проблему конкретной семьи или человека.

Ещё один важный для субъекта посыл Президента — расширение новых логистических цепочек, наращивание мощностей СМП. В том числе решению и этой задачи будет способствовать деятельность рабочей группы по развитию Арктики при Госсовете во главе с губернатором Андреем Чибисом.

Фото: http://www.kremlin.ru/events/president/news/70565/photos/70399