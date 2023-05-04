Мурманская область. Арктика (16+)04.05.23 12:00
Татьяна Серёгина и Кристина Базикян: о творчестве хореографического ансамбле «Веснушки», или 10 лет творческого пути
Во всем мире 29 апреля праздновали Международный день танца. Свой профессиональный праздник отмечал и хореографический ансамбль «Веснушки» из Полярного.
Этому коллективу в этом году исполняется 10 лет, поэтому сегодня в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» пойдёт разговор об истории создания ансамбля, чем богат их репертуар и что изменилось за десять лет творческой работы. А расскажут нам об этом Татьяна Серёгина, руководитель хореографического ансамбля «Веснушки» Детской школы искусств (г. Полярный), и Кристина Базикян, солистка хореографического ансамбля «Веснушки» Детской школы искусств (г. Полярный).
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