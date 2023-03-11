«Тайфун», «Шквал», «Авианосец»: на Северном флоте прошли жаркие хоккейные матчи в рамках отборочного этапа Ночной хоккейной лиги
На Северном флоте в рамках регионального отборочного этапа 12 всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд Ночной хоккейной лиги в дивизионе «Лига Надежды» состоялись хоккейные матчи команд Северной военной хоккейной лиги.
Команда «К-21» штаба и управления Северного флота победила со счётом 9:4 команду «Тайфун» подводных сил.
Команда «Авианосец» дивизии ракетных кораблей Северного флота победила со счётом 8:3 команду армейского корпуса «Армеец».
Команда «Шквал» соединения противолодочных кораблей одержала уверенную победу со счётом 16:2 над командой армейского корпуса Северного флота «Армеец».
Во время проведения матчей Северной военной хоккейной лиги игроки команд показали интересную и динамичную игру, собрав большое число болельщиков и зрителей, сообщает пресс-служба СФ.
Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12457300@egNews