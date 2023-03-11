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Мурманская область. Арктика (16+)11.03.23 22:30

«Тайфун», «Шквал», «Авианосец»: на Северном флоте прошли жаркие хоккейные матчи в рамках отборочного этапа Ночной хоккейной лиги

На Северном флоте в рамках регионального отборочного этапа 12 всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд Ночной хоккейной лиги в дивизионе «Лига Надежды» состоялись хоккейные матчи команд Северной военной хоккейной лиги.

Команда «К-21» штаба и управления Северного флота победила со счётом 9:4 команду «Тайфун» подводных сил.

Команда «Авианосец» дивизии ракетных кораблей Северного флота победила со счётом 8:3 команду армейского корпуса «Армеец».

Команда «Шквал» соединения противолодочных кораблей одержала уверенную победу со счётом 16:2 над командой армейского корпуса Северного флота «Армеец».

Во время проведения матчей Северной военной хоккейной лиги игроки команд показали интересную и динамичную игру, собрав большое число болельщиков и зрителей, сообщает пресс-служба СФ.

 

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12457300@egNews

 

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