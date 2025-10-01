Таймырские школьники вступили в ряды юнармейцев на борту корабля Северного флота

В городе Дудинка на борту большого десантного корабля Северного флота «Александр Отраковский» состоялась церемония посвящения в юнармейцы школьников Таймыра. Торжественную клятву юнармейца дали 122 юных жителей Норильска и Дудинки, 42 из них зачислены в юнги «Юнармии». Им были вручены красные и чёрные береты.

Мероприятие прошло под руководством заместителя командующего Северным флотом вице-адмирала Олега Голубева, который от имени командующего Северным флотом адмирала Константина Кабанцова и Военного совета Северного флота поздравил ребят со знаменательным событием, пожелал крепкого здоровья, успехов в учебе, быть достойными продолжателями славных традиций служения Отечеству.

Как сообщает пресс-служба СФ, в церемонии также принял участие командир бригады противолодочных кораблей Кольской флотилии разнородных сил Северного флота капитан 1 ранга Станислав Варик и заместитель главы Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района по общественно-политической работе Павел Томчик.

В завершении мероприятия ребята исполнили гимн Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия».

Фото: https://mil.ru/news/7010cc9f-4cd3-40eb-9876-6d17635997d1