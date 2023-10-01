Таймырских школьников посвятили в моряки-противолодочники на борту БПК «Вице-адмирал Кулаков»

В течение двух дней ребята, как настоящие матросы, жили в кубриках личного состава одной из боевых частей большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков», питались в кают-компании, вместе с военными моряками участвовали в построениях, учились обслуживать боевую технику, убираться в корабельных помещениях и на верхней палубе.

Более 20 таймырских юнармейцев прошли ознакомительную практику на борту большого противолодочного корабля Северного флота на переходе от порта Диксон до Дудинки.

В течение двух дней ребята, как настоящие матросы, жили в кубриках личного состава одной из боевых частей большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков», питались в кают-компании, вместе с военными моряками участвовали в построениях, учились обслуживать боевую технику, убираться в корабельных помещениях и на верхней палубе.

Моряки рассказали таймырским школьникам об истории своего корабля и Северного флота, провели с ними ряд увлекательных занятий и экскурсий.

Самым запоминающимся эпизодом во время пребывания на боевом корабле для таймырских юнармейцев стало посвящение в моряки-противолодочники. В соответствии с морской традицией, каждый из вышедших впервые в море школьников, пил забортную морскую воду из корабельного плафона и получил из рук командира корабля свидетельство по присвоении почётного звания «воина-североморца».

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в переходе по реке Енисей на борту большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» приняли участие 23 таймырских юнармейца из Диксона и Дудинки, добившиеся высоких показателей в учёбе, дисциплине и проявивших общественную активность.

Подобные военно-патриотические мероприятия с таймырскими школьниками моряки Северного флота проводят уже на постоянной основе, в ходе ежегодных арктических походов.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12480547@egNews