Таймырских школьников посвятили в юнармейцы на борту боевого корабля Северного флота

Вчера в городе Дудинка на борту флагмана арктической группировки Северного флота большого противолодочного корабля «Североморск» состоялась торжественная церемония приёма школьников Таймыра в ряды Юнармии. Клятву юнармейцев принесли 50 юношей и девушек. Из них – 30 учащихся образовательных учреждений Дудинки и 20 школьников из города Норильска.

Красные береты и значки – символы молодёжного движения – им вручил заместитель командующего Северным флотом вице-адмирал Олег Голубев.

В завершение мероприятия военные моряки провели для юнармейцев экскурсию по большому противолодочному кораблю «Североморск» и устроили чаепитие со сладостями в кают-компании, сообщает пресс-служба СФ.