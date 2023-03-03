Мурманская область. Арктика (16+)03.03.23 08:45
«Тайны дикой природы», или Почему камчатский краб линяет
В Мурманском областном краеведческом музее 4 марта в 12 часов состоится интерактивная площадка «Тайны дикой природы».
https://vk.com/murmanculture
Как пишет vk.com/murmanculture, гостям музея расскажут о свойствах гагачьего пуха, почему камчатский краб линяет, чем отличается кильдинская треска от атлантической, кто из позвоночных животных является рекордсменом по продолжительности жизни, и много других удивительных фактов об обитателях Кольского края.
В завершение посетителей ждёт игра-путешествие «По следам горностая», где самые активные получат сладкие сувениры, выполнив задания.
Мероприятие приурочено к Всемирному Дню дикой природы.
Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457264842%2Falbum-139605315_00%2Frev
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Последние комментарии
Евйгений
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Полина
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Вадим
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