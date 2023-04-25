«Тайны дикой природы»: Мурманский областной краеведческий музей приглашает на путешествие по Мурманской области

Мурманский областной краеведческий музей приглашает 29 апреля в 12.00 на интерактивную площадку «Тайны дикой природы» (6+).

Маленькие посетители изучат карту Кольского полуострова, узнают об особенностях жизни за Полярным кругом, климате, многообразии растительного и животного мира, природоохраняемых территориях нашего региона. Музейный специалист расскажет ребятам о минералах Кольского края, о том, как северный олень приспособлен к жизни в суровых климатических условиях, почему так ценят гагачий пух и другие интересные факты.

Как пишет vk.com/mokm51, в завершение занятия ребят ждёт увлекательный мастер-класс «Рыбка». Мероприятие будет проходить в экспозиции «Природа Мурманской области».

Фото: https://vk.com/mokm51?z=photo-91580302_457267908%2Falbum-91580302_00%2Frev