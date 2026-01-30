Тайны и волшебство закулисья: Мурманский областной драматический театр проводит экскурсии для взрослых

Помните, как в детстве у многих из нас замирало сердце при мысли: «А что там — за тяжёлым бархатным театральным занавесом?» Как хотелось заглянуть в таинственные коридоры, где рождаются спектакли, увидеть, как оживают декорации, а актёры превращаются в героев… Для многих взрослых зрителей это остаётся заветной мечтой до сих пор. Поэтому Мурманский областной драматический театр решил воплотить мечту многих в реальность.

Как сообщает vk.com/murmandrama, театр открывает двери для эксклюзивной экскурсии по Мурманскому областному драматическому театру, предлагая мурманчанам и гостям города интерактивное путешествие и погружение в самое сердце театральной магии.

За сценой и под сценой можно будет увидеть механизмы, которые заставляют декорации «летать», а сцену — меняться в мгновение ока, а в ложах с историей почувствовать себя почётным гостем в местах, где когда-то сидели самые взыскательные зрители. Во время экскурсии можно будет заглянуть в мастерские редких специалистов, познакомиться с людьми, чьи руки создают костюмы, реквизит и атмосферу спектаклей. А в театральной гримёрке состоится мастер-класс, а на сцене можно попытаться поймать то самое настроение, с которого начинается роль. (16+)

В феврале Мурманский областной драматический театр запланировал провести две экскурсии - 15 и 22 февраля. Запись проводится по ссылке: vk.cc/cTO9kj. Но, к сожалению, мест уже нет!

