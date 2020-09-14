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Мурманская область. Арктика (16+)14.09.20 19:50

Тайны прибрежки: и рыбку у берега поймать, и 20-процентный бонус к рукам прибрать

Ассоциации рыбопромышленников сумели увести чиновников и население от ключевых проблем прибрежного промысла и переключить внимание на запрет производства продукции

Направленное Погрануправлением ФСБ в ассоциации рыбопромышленников и ряд рыболовных предприятий письмо о необходимости придерживаться правил в части касающейся прибрежного рыболовства, мягко говоря, вызвало сильнейшие волнения в среде отдельных собственников данного бизнеса и породило среди прочего мощнейшую пиар-кампанию в дружественных им СМИ.

И надо сказать, что за искусство подачи материалов при изложении своей позиции идеологам заинтересованных рыбопромышленников следуют поставить твёрдую пятёрку. Они умело вычленили из общей картины прибрежки только проблему запрета контролирующими органами переработки уловов трески и пикши на борту судов, тем самым достигли определенных успехов, введя в заблуждение и чиновников, которые должны в этом глубоко разбираться, и некоторую часть россиян, и, конечно же, журналистов.

Главной причиной интереса рыбаков к  данному виду рыболовства служит получение бесплатного бонуса в 20 процентов при освоении прибрежных квот, а взамен им предписывается привозить необработанные уловы на берег для насыщения местных рынков свежей рыбой. На практике же выходит, что даже рыба, привезённая в мурманские порты и переработанная на российском берегу, практически вся уходит для реализации за границу, несмотря на имеющиеся законодательные ограничения. То есть, получаемые преференции рыбаки тратят не на развитие отечественной рыбопереработки, а на получение сверхприбыли. Этот аспект идеологи рыболовного бизнеса в своей информационной компании умышленно опускают.

Между тем, в прибрежном промысле есть ряд проблем, которые, как пишут СМИ, лежат не только в правовой плоскости, но и в финансовой. Как отмечал председатель Ассоциации прибрежных рыбопромышленников и фермерских хозяйств Мурмана Анатолий Евенко, прибрежному промыслу нужен специализированный флот, но крупные рыбопромышленники Севера, что они сами неоднократно и заявляли, необходимые наливные суда для ведения прибрежки не приобрели. То есть, в сложившихся условиях рыбакам просто более выгодно выловить рыбу в открытом море и переработать на судне, чтобы не возвращаться в порт со свежим уловом. Но это противоречит действующему законодательству.

Истоки сложившейся напряжённости вокруг прибрежки кроются, конечно же, в рисках потери прибыли от лишения северными рыбопромышленными компаниями бесплатного стимулирующего бонуса в размере 20 процентов при пользовании прибрежной квотой. По этой причине рыбаки грозятся остановить прибрежный промысел и развернуть все свои в суда подальше от российского берега. Но эти заявления не имеют под собой никаких оснований, так как в соответствии с постановлением правительства РФ от 17.08.2017 года № 974, уловы, добытые в Баренцевом море, подлежат доставке на территорию Российской Федерации.

Таким образом, вся эта информационная кампания, инициированная рядом крупных рыбацких компаний, которая, кстати, стоит больших денег, направлена лишь на то, чтобы в очередной раз сэкономить на постройке нового прибрежного флота, отправляя людей в море на аварийных судах.

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