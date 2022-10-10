Тайны закулисья: в Мурманском областном драматическом театре начали проводиться экскурсии

Первую экскурсию «Тайны закулисья» для второклассников гимназии №8 провели заместитель директора театра Маргарита Колевид и завлит Наталья Менделюк.

Как сообщает vk.com/murmanculture, ребятам в игровой форме рассказали о правилах поведения в театре, показали театральные пространства после реконструкции, познакомили с представителями театральных профессий, продемонстрировали работу светового оборудования и даже показали, как проходит подготовка сцены к спектаклям.

Школьникам очень понравилась экскурсия, они задавали много вопросов, интересовались работой костюмеров и бутафоров, а также захотели вновь прийти в театр на спектакли и обязательно привести родителей.

Экскурсии «Тайны закулисья» будут проводиться в театре 2 раза в месяц по средам с 14 часов для групп не более 15 человек.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457263166%2Fwall-139605315_20258