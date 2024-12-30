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Мурманская область. Арктика (16+)30.12.24 18:00

Тайный Санта приходил почти к каждому четвертому жителю Мурманской области на работе

Аналитики hh.ru, специально ко всемирному Дню подарков, который отмечался 26 декабря, выяснили, как часто коллеги по работе обмениваются подарками на Новый год и сколько они готовы на это потратить. Опрос проводился в декабре 2024 года, участие приняли более 3000 местных респондентов.

Опрос hh.ru показал, что в этом году жители СЗФО и в том числе Мурманской области решили активно обмениваться новогодними подарками с коллегами по работе: сразу 68% местных респондентов заявили, что до конца этого года будут обмениваться подарками с коллегами. Из всего этого объёма почти четверть опрошенных жителей СЗФО и в том числе Мурманской области (23%) будут участвовать в игре «Тайный Санта» (анонимный обмен подарками по жребию). Больше других играют в «Тайного Санту» представители высшего и среднего менеджмента (38%), юристы (37%) и маркетологи (34%).  

Ещё пятая часть (21%) респондентов будут дарить подарки друг другу по желанию. Чаще других подарками «по желанию» обменивается административный персонал (46%), менеджеры по продажам и обслуживанию клиентов (37%), работники финансовой сферы и бухгалтеры (35%). Кроме того, 16% счастливчиков получат бонусом подарки от начальства. У 4% респондентов подарки на работе дарят абсолютно всем без разбора.

А вот 37% респондентов, наоборот, сообщили, что у них в компании это не принято. Среди тех, кто не собирается дарить подарки сослуживцам к Новому году, обычно встречаются специалисты из профессиональных областей «Транспорт, логистика, перевозки» (46%), «Производство, сервисное обслуживание» и «Закупки» (по 42%).

Сколько денег потратят работники СЗФО и в том числе Мурманской области на новогодние подарки коллегам?

Большой опрос hh.ru показал, что 14% местных респондентов рассчитывают купить подарок в диапазоне от 500 до 1000 рублей. Ещё 9% готовы потратить от 1000 до 2000 рублей, 5% согласны купить подарок дороже 3000 рублей. 7% затруднились ответить, а 47% вообще нисколько не готовы потратить на подарки для коллег этой зимой.

Самыми щедрыми на подарки стоимостью более 3000 рублей оказались топ-менеджеры и строители. В сумму до 1000 рублей хотели бы найти подарок юристы (29%), а также маркетологи. А вот наименьшее число готовых тратиться на новогодние подарки для коллег было зафиксировано среди работников производства: 52% заявили, что не планируют вообще тратить деньги на сувениры.

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