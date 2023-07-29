Те, чьё детство было счастливым, зарабатывают больше

Россияне, у которых было счастливое детство, зарабатывают больше. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Однозначно счастливым своё детство назвали 45% россиян, скорее счастливым — ещё 40%. Каждый одиннадцатый считает, что его детские годы скорее не были счастливыми. 6% говорят, что на заре жизни были абсолютно несчастны.

Тех, кому детские годы запомнились в той или иной степени счастливыми, среди мужчин больше, чем среди женщин (87 и 83% соответственно).

Россияне 35—44 лет называли своё детство счастливым реже тех, кто моложе, и тех, кто старше. Среди респондентов в возрасте от 45 лет больше всего уверенных в том, что их детские годы были абсолютно безоблачными (51%).

Те, кто сейчас зарабатывает от 80 тысяч рублей в месяц, делились воспоминаниями о счастливом детстве чаще россиян с доходом до 50 тысяч (89 и 78% соответственно).

Опрошенные, у которых есть дети, рассказывали об абсолютно счастливом детстве чаще бездетных россиян (48 и 39% соответственно).

Время проведения опроса: 21—26 июля 2023 года.