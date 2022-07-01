Те, кому в жизни повезло иметь наставника, зарабатывают больше

Владимир Путин объявил 2023 год Годом педагога и наставника. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» узнал, кого россияне считают самым важным наставником в жизни. В опросе приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Самыми главными наставниками в жизни 36% россиян считают родителей: 22% — мать, 14% — отца. Вторую половину назвали главным наставников в жизни 6% россиян. Ещё 6% считают, что своим становлением во многом обязаны руководителю на работе. По 3% респондентов считают главными наставниками друзей, коллег или других родственников (кроме родителей). 5% опрошенных считают главными наставниками педагогов: 3% — школьных учителей, 2% преподавателей вузов или колледжей.

Почти каждый пятый утверждает, что в его жизни не было и нет наставников (19%).

Влияние отца на своё становление мужчины признают в 4 раза чаще женщин, хотя и для мужчин, и для женщин, главный наставник по жизни — мать. Женщины чаще называли главными наставниками учителей, преподавателей и руководителей на работе.

В силу сравнительно небольшого жизненного и профессионального опыта россияне до 34 лет о наличии наставников говорили реже тех, кто старше.

Россияне с зарплатой до 50 тысяч рублей чаще респондентов с более высоким доходом рассказывали, что им не повезло встретить наставника по жизни. Своего руководителя чаще всего называли главным наставником опрошенные с зарплатой от 80 тысяч рублей.