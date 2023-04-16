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Мурманская область. Арктика (16+)16.04.23 18:00

Те, кто играет на музыкальных инструментах, зарабатывают больше

Играть на музыкальных инструментах умеют 28% экономически активных россиян. Самыми популярными являются гитара и фортепиано. Такие результаты получили эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Навыками игры на музыкальных инструментах владеют 28% россиян старше 18 лет, причем среди мужчин таковых существенно больше, чем среди женщин (32 и 25% соответственно). Среди молодёжи до 24 лет музицирует каждый третий. Число умеющих играть на музыкальных инструментах растёт с уровнем дохода опрошенных: 25% среди тех, кто зарабатывает до 30 тысяч рублей в месяц, и 32% среди россиян с зарплатой от 80 тысяч рублей.

Самыми популярными музыкальными инструментами являются гитара и клавишные — навыками игры на них владеют 14 и 12% респондентов соответственно. 4% умеют играть на народных инструментах, 3% — на ударных. Прямо сейчас для тех, кто владеет навыками игры на наиболее популярных музыкальных инструментах, проходит международный фестиваль-конкурс молодых исполнителей «Крымская весна», участие в котором принимают ученики и выпускники музыкальных школ, колледжей и вузов, преподаватели и профессиональные музыканты.

Фаворит у женщин — фортепиано (17%), у мужчин — гитара (на акустике или электрогитаре может сыграть 21%, правда, некоторые, по их собственному признанию, только три аккорда). Среди представителей сильного пола также популярнее ударные (6%). Россияне с доходом больше 80 тысяч рублей в месяц играют на гитаре и ударных чаще тех, кто зарабатывает меньше.

Время проведения опроса: 27 марта — 7 апреля 2023 года.

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