Те, кто иногда прогуливал школу, зарабатывают больше

Злостных прогульщиков больше всего среди системных администраторов, программистов, квалифицированных рабочих и… главных бухгалтеров. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 3000 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

В том, что они когда-то прогуливали уроки, признались 48% россиян, причём каждый двадцатый делал это часто, а ещё 43% — иногда. Среди мужчин и злостных, и редких прогульщиков больше, чем среди женщин. Нынешняя молодёжь до 24 лет пропускала уроки без уважительной причины в целом реже, чем те, кому сейчас за 45 лет. Среди россиян с зарплатой от 80 тысяч рублей бывших школьных прогульщиков больше, чем среди тех, чей заработок ниже.

По правде говоря, из школьных прогульщиков нередко выходит что-то дельное. И дело тут, видимо, в умении расставлять приоритеты и «не загнать себя». Так, среди главных бухгалтеров 7% часто пропускали уроки без уважительной причины, ещё 31% — время от времени, а среди руководителей таковых 5 и 49% соответственно. Больше всего же злостных прогульщиков — среди системных администраторов (10%).

Время проведения: 5 декабря 2022 года — 8 января 2023 года.