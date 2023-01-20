Те, кто не боится профессиональных трудностей, зарабатывают больше

Профессиональных трудностей не боятся 6 из 10 россиян. При этом, чем больше зарабатывают респонденты, тем меньше их пугают сложности в работе. В том, что они очень боятся непростых задач и сложных ситуаций, чаще всего признаются врачи и учителя. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 3000 представителей экономически активного населения с опытом работы.

Большинство россиян не боится трудностей в работе: 63% опрошенных сообщают, что их не пугают ни новые задачи, ни сложные вопросы, ни нестандартные ситуации. Судя по комментариям, многие считают сложные рабочие моменты источником своего профессионального роста: «Всё новое добавляет мне опыта». Каждый третий (33%) признаётся, что немного боится трудностей, связанных с профессиональными компетенциями, а 4% говорят, что очень их боятся.

Чем выше доход россиян, тем меньше страхов: если среди опрошенных, зарабатывающих более 80 тысяч рублей, в той или иной степени боятся профессиональных трудностей лишь 23%, то среди респондентов с доходом менее 30 тысяч рублей — 54%. Непростых профессиональных задач женщины боятся чаще мужчин (в общей сложности 42% против 31% соответственно), а молодёжь до 24 лет — чаще старшего поколения (45% против 33%).

Специалистов, которые очень боятся рабочих трудностей, больше всего в профессии, где цена ошибки высока, — среди врачей (7%). Чаще других очень боятся профессиональных сложностей учителя, менеджеры по работе с клиентами, кладовщики и экономисты (по 6%). «Бесстрашных» специалистов больше всего среди квалифицированных рабочих, менеджеров по продажам и логистов: тех, кто испытывает сильные страхи в нестандартных рабочих ситуациях среди них не набралось и 1%, а тех, кто испытывает лишь легкое беспокойство, — 31, 36 и 39% соответственно.

Время проведения: 3 ноября 2022 года — 16 января 2023 года.