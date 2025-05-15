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Мурманская область. Арктика (16+)15.05.25 14:00

Те, кто определился с профессией ещё в школе, зарабатывают больше

Согласно исследованию «SuperJob», когда звучал последний звонок, 4 из 10 россиян уже знали, кем хотят стать по профессии. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

К моменту окончания школы 4 из 10 россиян уже выбрали будущую профессию. Почти каждый второй (47%) ещё сомневался.

Женщины более решительны: когда звучал последний звонок, 44% из них знали, кем будут работать, в то время как среди мужчин таких было 38%.

Всего десятилетие назад тех, кто выбрал профессию ещё в школе, было больше: каждый второй рассказывал об этом в 2012 году (52%), а сейчас — только 41%. Эту тенденцию подтверждают и ответы россиян разных возрастных групп. Чем старше респонденты, тем чаще они отмечают, что ещё в школьные годы определились с профессией. К моменту получения аттестата о среднем образовании среди россиян, которым сейчас до 35 лет, лишь 36% выбрали будущую профессиональную сферу, тогда как среди людей старше 45 лет таких оказалось 47%.

С увеличением уровня дохода растёт и число тех, кто был уверен в своём выборе профессии к моменту выпуска из школы: 37% среди россиян с зарплатой до 50 тысяч рублей в месяц и 42% среди граждан с доходом от 100 тысяч.

Время проведения опроса: 14 апреля — 7 мая 2025 года.

Фото предоставлено пресс-службой  управления коммуникаций Кольской АЭС.

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