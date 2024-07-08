Те, кто студентом жил в общежитии, сейчас зарабатывают больше

71% из тех, кто жил в студенческом общежитии, позитивно оценивают проведенные там годы. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob Старт карьеры» после опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения с высшим образованием.

Каждый третий россиянин с высшим образованием жил в студенческом общежитии во время учёбы в вузе. С суровым студенческим бытом чаще приходилось сталкиваться мужчинам, чем женщинам (38% против 29%). Реже жили в общежитиях те, чьи студенческие годы пришлись на 90-е — начало 2000-х.

Известно, что трудности закаляют и, как подтверждает опрос, это даёт хороший импульс карьерному росту: именно россияне с более высоким доходом (от 100 тысяч рублей в месяц) чаще остальных рассказывали, что провели молодость в общаге.

71% из тех, кто жил в общежитии во времена студенчества, в целом позитивно оценивает проведенные там годы: 31% однозначно нравилось в общаге, ещё 40% — скорее нравилось.

Время проведения опроса: 23 июня — 2 июля 2024 года.