Те мероприятия, которые были проведены в области экологии, поражают - министр экологии Мурманской области С. Абаринов по итогам визита в ММТП

Министр природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области Сергей Абаринов посетил Мурманский морской торговый порт и принял участие в совещании, посвященном реализации экологической программы акционерного общества.

В её рамках в ММТП были построены пылеветрозащитные экраны, внедрена система орошения производственных территорий, продолжается ввод в эксплуатацию современной техники, которая соответствует стандартам наилучших доступных технологий и др. Эта работа получила высокую оценку профессионального сообщества: в 2021 году Мурманский морской торговый порт был отмечен Федеральным агентством Морского и речного транспорта как «Лучшее экологическое предприятие» в рамках конкурса «Лидер отрасли».

«Те мероприятия, которые были проведены в области экологии, просто поражают. Это передовой опыт, в том числе, зарубежный, - доработанный с учётом наших реалий, в том числе, климатических. Более того, вопросы, связанные с бункеровкой, погрузкой грузов на суда, выполнены на высочайшем уровне. План по совершенствованию мощностей в области экологии весьма и весьма впечатляющий», - отметил Сергей Абаринов.

В ходе рабочей встречи министр посетил причалы предприятия, производственные объекты, познакомился с технологиями, применяемыми на ММТП, которые легли в основу принятого в РФ справочника наилучших доступных технологий, применяемых при работе с навалочными грузами, а также обсудил с руководством предприятия участие в реализации социально значимых проектов.

«За последние годы Мурманский морской торговый порт реализовал обширную программу экологических мероприятий. Мы продолжаем эту работу и сейчас находимся в активной стадии внедрения очистных сооружений хозяйственно-бытового стока», - сказал Алексей Рыкованов.