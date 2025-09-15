Театр кукол из Луганска скоро выступит в Заполярье

С 20 по 28 сентября коллектив посетит Мурмаши, Мурманск, Колу.

Луганский академический театр кукол выступит на сценах Дворца культуры «Мурмаши», Дворца культуры «Судоремонтник», Кольского районного Центра культуры, Детской театральной школы г. Мурманска в рамках Всероссийского гастрольно-концертного плана.

Художественный руководитель театра Сергей Терновой: «Для любого театра гастроли – это неотъемлемая часть его деятельности, его развитие. Нам приятно снова, а мы приезжаем в Мурманск уже второй раз, встретиться с друзьями из Заполярного круга на их земле, ведь совсем недавно они побывали с гастролями у нас в Луганске. Благодаря Всероссийскому гастрольно-концертному плану в разы увеличиваются возможности как принимающей стороны, так и приезжающих коллективов, поскольку гастрольная деятельность позволяет испытать новые эмоции, раскрывать новые стороны своей работы, приобретать новый опыт, друзей, налаживать новые творческие контакты для дальнейшего сотрудничества».

Как сообщает vk.com/murmanpuppet, для самых маленьких зрителей коллектив представит спектакли «Моя усатая мама», «Сказки старинного города», «Полторы горсти».

Фото: https://vk.com/murmanpuppet?z=photo-69513979_457249233%2Fwall-69513979_4702