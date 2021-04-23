Театр кукол отправляется в гастроли по Мурманской области

Мурманский областной театр кукол отправляется в традиционные гастроли по Заполярью. С 27 по 30 апреля мурманские кукольники покажут спектакль «Кошкин дом» в Оленегорске, Оленегорске-2, Кандалакше, Полярных Зорях, Кировске и Апатитах.

Тема пожара, описание борьбы доблестных пожарных с коварным огнем – одна из любимых в творчестве автора сказки «Кошкин дом» Самуила Яковлевича Маршака. Он писал: «Первое воспоминание детства – пожар во дворе. Раннее утро, мать торопливо одевает меня. Занавески на окнах краснеют от полыхающего зарева. Должно быть, это впечатление первых лет моей жизни и было причиной того, что в моих сказках для детей так много места уделено огню».

В спектакле сказку разыгрывает пожарная бригада. Но главный режиссер Мурманского областного театра кукол Петр Васильев отмечает, что спектакль вовсе не о противопожарной безопасности. «Речь о том, что такое настоящий дом. В этой сказке дом – это те, кто тебя окружают, а стены могут просто сгореть», – рассказал Петр Васильев.

Как сообщает региональное Министерство культуры, в гастролях также принимают участие актеры Сергей Репин, Татьяна Смирнова, Денис Савельев, Елизавета Досаева; художник-постановщик Алевтина Торик; музыкальный оформитель спектакля Николай Морозов.